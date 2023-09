Einige Geduld mitbringen müssen die Autofahrer im Moment beim Passieren der Immendinger Ortsdurchfahrt der Bundesstraße 311. Auch das Queren der Verkehrsader, um von einem der beiden diesseits und jenseits gelegenen Wohnbezirke in den anderen zu gelangen, dauert deutlich länger. Wegen der Neugestaltung der Mittelinsel des zentral gelegenen Kreisverkehrs wird der Verkehr an drei Zufahrtsästen per Ampeln geregelt. Die Einfahrt aus der Bachzimmerer Straße ist komplett gesperrt. Die Arbeiten sollen noch bis Freitag, 6. Oktober, dauern.

13 Jahre nach der damals viel diskutierten Installation und erstmaligen landschaftsgärtnerischen Gestaltung des innerörtlichen Kreisels ist nun wieder ein Umbau angesagt. Kleinere Arbeiten erfolgten bereits über die Jahre hinweg, zuletzt auch wegen des teilweisen Abbaus der Mittelinsel. Grund dafür waren die für die Windkraftanlagen notwendigen Schwertransporte, die hohe Kreisverkehre nur schwer passieren können. Nun will die Gemeinde die Mittelinsel komplett umbauen. Wo einst mit verschiedenfarbigen Steinen und mit Gräsern symbolisch die Donauversinkung angedeutet wurde, entsteht nun der neue Löwenkreisel, in dessen Mitte ein Löwe als Immendinger Wappentier prangt.

Neben der Innengestaltung der Mittelinsel einschließlich der Leitungen für die Beleuchtung des Löwen sowie für die Bewässerung der geplanten Pflanzbeete und Rasenfläche erhält die Verkehrsanlage auch neue weiße Bordsteine als Abgrenzung zum Kreisel. Die Arbeiten für das Projekt haben am Montag begonnen und ziehen Einschränkungen nach sich, die sowohl die örtlichen Autofahrer als auch den Durchgangsverkehr betreffen, darunter besonders auffällig auch den Schwerlastverkehr. Teilweise ist für die Lastwagenfahrer einiges Rangieren erforderlich. Für beide Fahrtrichtungen der Ortsdurchfahrt ist jeweils vor den beiden Seiteninseln eine Ampelregelung geschaltet. Die Fahrzeuge werden dann einseitig an der Mittelinsel vorbeigeleitet. Autos, die aus der Donaustraße einbiegen, müssen ebenfalls an einer Ampel warten, die zeitlich je nach Bedarf in den Kreislauf der Ampel auf der Bundesstraße integriert wird. In Stoßzeiten bilden sich längere Schlangen und für die aus der Donaustraße in Richtung Geisingen einbiegenden Autos kann es an der Kreiselausfahrt eng werden, wenn dort bereits Lastwagen bei Rot warten.

Der Verkehr aus der Bachzimmerer Straße darf den Kreisverkehr während der Dauer der Arbeiten nicht nutzen und wird komplett umgeleitet. Die innerörtliche Umleitungsstrecke führt über die Hindenburgstraße und von dort aus über die enge Fahrbahn der Zeppelinstraße. Damit diese Umleitungsstrecke beidseitig befahren werden kann, hat die Gemeindeverwaltung für den Bereich der Zeppelinstraße ein einseitiges Halte- und Parkverbot erlassen. Nicht ganz einfach ist bei den herrschenden Verkehrsverhältnissen dann auch die Einfahrt von der Zeppelinstraße auf die Ortsdurchfahrt, vor allem für Linksabbieger.

Eine komfortablere Einfahrt für den Umleitungsverkehr hätte mit ihrer Abbiegespur und Verkehrsinsel die parallel verlaufende Waldstraße geboten. Dort allerdings gibt es derzeit ebenfalls eine Baumaßnahme, sodass eine Teilstrecke nur einspurig befahrbar ist. Zudem gilt auf Höhe der Gebäude 4, 10, 12 und 14 ein beidseitiges Parkverbot.