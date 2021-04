von Jutta Freudig

Immendingen – Vier Unternehmen und vier Einzelhandelsmärkte reihen sich entlang der Straße „Am Freizeitzentrum“, mit der auch das gleichnamige Zimmerer Wohngebiet erschlossen wird. Wenn diese Erschließungsstraße nun rund fünf Jahre nach dem Beginn der Aufsiedlung den abschließenden Feinbelag erhalten soll, dann wird die Aufrechterhaltung des Verkehrs während der Bauarbeiten zur Herausforderung, denn sie ist als einzige Zu- und Ausfahrtsstraße ein Nadelöhr. Der Gemeinderat hat daher einer Sonderlösung für das Streckenstück zwischen dem Kreisverkehr an der Bundesstraße 311 und dem Ende des Gewerbegebiets zugestimmt, nach der die Asphaltdeckschicht dort sonntags aufgebracht wird.

„Unser Vorschlag ist vor allem bei den Einzelhandelsmärkten positiv aufgenommen worden“, so Bürgermeister Manuel Stärk. Aber auch die vier Gewerbebetriebe auf der gegenüberliegenden Straßenseite sind auf die Anfahrtsmöglichkeit angewiesen.

Am Ende des Gewerbe- und Übergang ins Wohngebiet „Am Freizeitzentrum“ gibt es dann eine Ringerschließung, die während des Asphalteinbaus mehr Möglichkeiten bietet. „Die Maßnahme soll voraussichtlich im Mai durchgeführt werden“, erklärte Ortsbaumeister Martin Kohler. Die finale Festlegung des genauen Termins erfolge noch nach Rücksprache mit der Baufirma.

Günstigstes Angebot liegt ein Drittel unter der Kostenschätzung

Für die Tief- und Straßenbauarbeiten hatte die Gemeinde in der Kostenberechnung einen Aufwand von rund 149.000 Euro erwartet. Auf die Ausschreibung erhielt sie eine sehr gute Resonanz und ein erfreuliches Ergebnis. Das günstigste Angebot kam von der Firma Walter mit einer Summe von 103.426 Euro, was trotz der Sonntagsbauarbeiten Minderkosten in Höhe von rund 45.500 Euro bedeutet.

Martin Kohler erklärte diese Einsparung von rund 31 Prozent damit, dass die Baufirmen im Bereich Straßen- und Tiefbau derzeit nicht ausgelastet und auf der Suche nach Aufträgen seien. Im Haushalt 2021 war für die Asphaltdeckschicht sogar ein Betrag von 180.000 Euro vorgesehen. Der Immendinger Gemeinderat vergab die Arbeiten einstimmig.