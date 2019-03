Die Gemeinde Immendingen bereitet sich für die Ansiedlung weiterer Gewerbebetriebe vor. Das Gewerbegebiet "Donau-Hegau", direkt gegenüber dem Daimler-Prüfzentrum gelegen, soll um 21 Hektar auf mehr als das Doppelte der bisherigen Fläche erweitert werden. Der Gemeinderat hat daher in seiner jüngsten Sitzung den Auftrag für die Erstellung eines städtebaulichen Konzepts sowie die städtebauliche Leistung zur Entwicklung des Bebauungsplans "Donau-Hegau II" für 116 590 Euro an das Stuttgarter Büro Baldauf vergeben. Für die Erweiterung muss auch der Flächennutzungsplan geändert werden. Derzeit kann die Gemeinde gewerblichen Interessenten für eine Ansiedlung nur noch kleinere Areale anbieten. Eine vorausschauende Planung ist daher unerlässlich.

Gebiet Donau-Hegau

Das direkt beim Daimler-Prüfzentrum gelegene Gewerbegebiet "Donau-Hegau", das künftig per Kreisverkehr an die Landesstraße 225 von Immendingen nach Engen angeschlossen wird, ist das mittlerweile bedeutendste Areal für Unternehmens-Ansiedlungen in Immendingen. Unter anderem befinden sich dort bereits die Firmen Schirmbeck, Szeglat, Zeller-Jochum Holzbau und Knoblauch (derzeit noch im Bau). Große Grundstücke wurden durch die Unternehmen Bertrandt und Hu-Friedy erworben. Das benachbarte Prüfzentrum kommt dem Gebiet zwar zugute, jedoch wird seitens der Gemeinde Wert auf die Ansiedlung eines Gewerbemix unterschiedlicher Branchen gelegt. (feu)