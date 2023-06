Der DRK-Ortsverein Hüfingen ist stolz, Alexander Buttler als neuen Gruppenführer des Leistungsmoduls Sanität bekannt zu geben. In einer offiziellen Übung erhielt er kürzlich die blaue Weste, die ihn als Führungskraft dieser wichtigen Einheit auszeichnet, berichtet das Rote Kreuz in einer Mitteilung.

Alexander Buttler ist seit vielen Jahren engagiertes Mitglied des DRK-Ortsvereins Hüfingen und hat sich durch sein außerordentliches Fachwissen und seine hervorragenden Führungsqualitäten ausgezeichnet. Als Bereitschaftsleiter habe er bereits zahlreiche Herausforderungen gemeistert und sein Engagement für das Wohl der Gemeinschaft in Hüfingen unter Beweis gestellt.

Die Ernennung von Alexander Buttler zum Gruppenführer des Leistungsmoduls Sanität ist ein wichtiger Schritt für den DRK-Ortsverein Hüfingen. Das Leistungsmodul Sanität ist eine Schlüsselkomponente in der humanitären Hilfeleistung im Landkreis und spielt eine entscheidende Rolle bei der Versorgung von Verletzten und Erkrankten in Großschadenslagen. Mit seiner neuen Position wird Alexander Buttler dafür verantwortlich sein, das Leistungsmodul Sanität zu leiten und die Einsatzbereitschaft der Gruppe sicherzustellen. Er wird eng mit anderen Organisationen und Führungskräften zusammenarbeiten, um eine effektive und koordinierte Hilfeleistung in Notfallsituationen zu gewährleisten.

„Es ist eine große Ehre für mich, zum Gruppenführer des Leistungsmoduls Sanität ernannt zu werden“, sagte Alexander Buttler. „Ich bin fest entschlossen, mein Bestes zu geben und die Verantwortung, die damit einhergeht, gewissenhaft wahrzunehmen. Gemeinsam mit meinem engagierten Team werde ich dafür sorgen, dass wir jederzeit bereit sind, Menschen in Not zu helfen und Leid zu lindern.“

Der DRK-Ortsverein Hüfingen gratulierte zu seiner Ernennung und wünschte ihm viel Erfolg in seiner neuen Position.