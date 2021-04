Das kommunale Corona-Testzentrum Hüfingen führt nun auch Corona-Tests auf dem Hüfinger Wochenmarkt durch. Dies schreibt die Stadt Hüfingen in einer Pressemitteilung. Der erste Test-Termin ist am Donnerstag, 8. April, von 14 bis 18 Uhr. Die Besucher des Wochenmarktes können sich in diesem Zeitraum ohne vorherige Anmeldung vom Roten Kreuz auf das Coronavirus testen lassen.

Künftig auch flexiblere Termine

Das kommunale Corona-Testzentrum wird in Kooperation der Stadt Hüfingen mit dem Deutschen Roten Kreuz (DRK) Hüfingen betrieben. Bürgermeister Michael Kollmeier und die DRK-Vorsitzende Kerstin Skodell wollen das Corona-Testzentrum weiter betreiben und künftig auch flexiblere Termine anbieten.

„Der Wochenmarkt wird von vielen Bürgerinnen und Bürgern besucht. Da ist es sinnvoll Corona-Tests anzubieten“, sind sich Michael Kollmeier und Kerstin Skodell einig.

Dank an ehrenamtliche Helfer

In diesem Zusammenhang bedankte sich Bürgermeister Kollmeier laut Pressemitteilung bei den vielen ehrenamtlichen Helfern, ohne die das schon jetzt sehr umfangreiche Corona-Testangebot in Hüfingen gar nicht möglich sei.

Ab kommender Woche finden laut der Pressemitteilung der Stadt erstmals auch am Mittwoch in den frühen Morgenstunden von 6.30 bis 8 Uhr Corona-Tests in der Festhalle Hüfingen statt. Weiterhin angeboten werden Test-Termine dienstags von 16 bis 19 Uhr und freitags von 17 bis 20 Uhr.

Anmeldung online oder per Telefon

Die Anmeldung zum Coronavirus-Test kann über die Internetseite des Deutschen Roten Kreuzes Hüfingen (www.drk-huefingen.de), per E-Mail an die Adresse schnellteststelle@drk-huefingen.de oder unter den Telefonnummern (07 71) 17 51 24 77 sowie (01 70) 281 78 35 erfolgen.