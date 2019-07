Oft blieb es im Bel Nini im vergangenen Dreivierteljahr dunkel. Es gab zwar Geburtstagsfeiern, Firmenveranstaltungen und private Buchungen, doch wer regulär die Enoteca am Sennhof besuchen wollte, der stand vor verschlossenen Türen. Lange hat Thomas Liebert nach einer Lösung gesucht, um das Bel Nini wieder regulär öffnen zu können. „Ich hätte alles reinmachen können: Dönerladen, Grieche, Italiener“, erklärt der Eigentümer.

Interessenten gab es zwar, doch gepasst hat nichts: „Gastronomie ist sowieso schon schwer genug und in Hüfingen sowieso“, erklärt Liebert. Außerdem wollte er das Bel Nini mit dem ursprünglichen Konzept erhalten und nicht in einen gastronomieschen Betrieb umwandeln, den es an jeder Ecke gibt. „Das lange Warten hat sich gelohnt“, kann sich der Eigentümer nun freuen. Denn er hat eine Lösung gefunden, die es ihm auch gleichzeitig erlaubt, sich aus dem Bel Nini zurückzuziehen und es komplett in die Hände von Corinna Duffner zu legen.

Das Bel Nini auf dem Huefinger Sennhofplatz zur „Blauen Stunde“. | Bild: Roland Sigwart

Die 36-Jährige wird die Enoteca pachten. Für beide ein neuer Schritt: Liebert hatte bislang immer nur Geschäftsführer für sein Herzensprojekt eingestellt und Duffner war noch nie selbstständig. „Es war schon immer mein großes Berufziel, mich irgendwann selbstständig zu machen“, erklärt die Schonacherin. Trotzdem habe sie lange überlegt, sich viel mit der Familie und den Freunden beraten, sich letztendlich ein „Herz gefasst“ und beschlossen: „Jetzt probiere ich es.“

Corinna Duffner und Thomas Liebert kennen sich aus dem Öschberghof

Durch Zufall erfuhr sie, dass das Bel Nini leer steht. Aus der Zeit, als sie in Hüfingen gewohnt hat, kannt sie die Enoteca und war auch schon selbst zu Gast. „Die Lokalität ist schon einzigartig und es ist eine gelungene Geschichte“, sagt Duffner. Und auch Thomas Liebert kannte sie bereits: Die Beiden haben sich im Öschberghof kennengelernt, der ebenso zu Duffners beruflichen Stationen gehört wie das Medici in Baden-Baden oder das Castello in Donzdorf.

Ein kurzer Anruf und wenige Gespräche

Beide waren sich schnell einig, dass es passt und am 15. August wird das Bel Nini wieder seine Türen regulär öffnen – mit ausgeweiteten Öffnungszeiten von dienstags bis samstags. Und mit erweitertem Angebot: Es wird auch jeweils drei Hauptspeisen geben, die im 14-tägigen Rhythmus wechseln sollen.

Tapas werden weiterhin auf der Karte stehen

Regionale soll sich mit mediterraner Küche abwechslungsreich verbinden. Tapas werden weiterhin auf der Karte zu finden sein. „Ich habe das letzte Jahr auch selbst gelernt, wie man Tapas macht“, erklärt Duffner. Das schärfe auch das gegenseitige Verständnis zwischen Service und der Küche, wenn man wüsste, wie die andere Seite arbeitet.

Hier wird Corinna Duffner zukünftig Weine und Tapas servieren. | Bild: Roland Sigwart

Auch das Weinangebot möchte Corinna Duffner ausbauen: „Ich habe mich, als ich in Baden-Baden im Medici war, zur Sommelieré ausbilden lassen“, sagt die 36-Jährige. Für sie ist es wichtig, den Gästen das Ambiente zum Genießen zu bieten. „Das Schönste ist, wenn man einen Gast und seinen Geschmack kennt“, so Duffner. Und einer davon wird sicher auch Thomas Liebert sein. „Dann kann ich das Bel Nini einfach nur als Gast genießen“, sagt Thomas Liebert.