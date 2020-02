Auf der B31 hat es auf Höhe des Lidl-Zentrallagers bei Hüfingen am Donnerstagnachmittag heftig gekracht. Wie die Polizei mitteilt, seien drei Fahrzeuge am Unfall beteiligt gewesen. Dabei seien drei Personen verletzt worden. Die Bergung der Unfallfahrzeuge dauere noch an, erklärt Herbert Stort von der Pressestelle des Polizeipräsidiums Konstanz.

Stau in Hüfingen

Daher sei die B31 an dieser Stelle voll gesperrt, der Verkehr fließe über Hüfingen. Das sorgt in der Stadt für Stau, in der Schaffhauser Straße reiht sich Auto an Auto.

Der Unfall

Ein Autofahrer sei aus Richtung Freiburg gekommen und auf die Gegenfahrbahn geraten. Dort sei er mit einem entgegenkommenden Auto zusammengekracht, das wiederum in einen Lastwagen geschleudert sei. „Der Unfallverursacher ist verletzt und im zweiten Auto auch zwei Personen“, so Storz. Alle beteiligten Fahrzeuge seien derart schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt werden müssen. Bei dem Laster handelt es sich dabei um einen 20-Tonner mit einem Spezialaufbau, dessen Bergung von einem Stockacher Unternehmen übernommen werde.

200 Liter Diesel

Beim Aufprall sei vermutlich der Tank des Lastwagens beschädigt worden. Rund 200 Liter Diesel seien dabei ausgelaufen, die untere Wasserbehörde sei vor Ort. Ebenso im Einsatz ist die Hüfinger Feuerwehr, die den Treibstoff abgebunden hat.