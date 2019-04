von SK

Diese Arbeiten verlaufen parallel zur Aufbringung der Feindecke auf der sich anschließenden Friedrich-Ebert-Straße in Donaueschingen. Am Samstag und am Sonntag wird diese Verbindung zwischen den beiden Städten komplett gesperrt. Der Verkehr wird am Montag, 29. Mai, wieder freigegeben.

Die Baustelle Hochstraße ist bald Geschichte. Auf der Straße (rechts) wird am Wochenende der Feinbelag aufgetragen. Der neue Geh- und Radweg (links) wird erst Mitte Mai fertig. | Bild: Wursthorn, Jens

Parallele Belagsarbeiten, aber keine Kostenersparnis für die Städte. Laut Hauptamtsleiter Horst Vetter verrichten zwei unterschiedliche Baufirmen die Belagsarbeiten. Das habe sich aus den jeweils einzeln laufenden Ausschreibungen ergeben. Während die Straße fertig wird, bleibt der parallel auf einem bestehenden Feldweg verlaufenden Geh- und Radweg fertig. So habe es nach SÜDKURIER-Informationen länger als vorgesehen gedauert, bis die Verdichtung des Untergrundes soweit funktionierte, um die Asphaltdecke aufzubringen zu können. Die Ausführung, so Vetter, werde Mitte Mai erfolgen.

In den letzten Zügen liegt die Straßenbaustelle an der Hochstraße. Am Wochenende wird auf dem Streckenabschnitt zwischen Gemarkungsgrenze Donaueschingen und Schellenbergstraße mit der Feindecke versehen.

Gegenwärtig sind Mitarbeiter der Baufirma wenige Meter vor Beginn der Wohnbebauung rechterhand beschäftigt. Sie stellen eine Querungshilfe her. Ab hier wird der Gehweg in Richtung Weitengasse auf der linken, stadtnahen Straßenseite geführt. Der Radweg endet wenige Meter weiter an der innerorts geführten Hochstraße.

An der Hochstraße wird, kurz vor dem Beginn der Wohnbebauung, momentan an einer Querungshilfe gearbeitet. | Bild: Wursthorn, Jens

Die Baumaßnahme wurde in der Beschlussvorlage, über die der Stadtrat im September 2018 zustimmte, auf 178 000 beziffert. Sie war nicht unumstritten. So hatte Harald Weh (CDU) damals vorgeschlagen, den Sanierungsabschnitt weitere 100 Meter stadteinwärts fortzusetzen. Auch hier gebe es lose Kanaldeckel und Risse in der Straßendecke. Dieses Ansinnen wurde verworfen: Nicht wegen der Kosten, sondern wegen des dann nicht mehr funktionierenden Umfahrungskonzeptes.

Donaueschingen Straßenbau 2019: Diese Vorhaben nimmt die Stadt Donaueschingen in diesem Jahr in Angriff Das könnte Sie auch interessieren

Seit Oktober 2018 werden die Friedrich-Ebert-Straße ab dem Kreisverkehr auf Höhe der Schlosserei Rosenstiel bis zur Schellenbergstraße als Einbahnstraße in Richtung Hüfingen geführt. Deutlich umfänglicher und teurer geriet dabei der Sanierungsabschnitt auf Donaueschinger Gemarkung. Auf 500 Metern wurden die Wasserversorgung und die Kanalisation erneuert. Mit dem neuen Straßenneubau und einem drei Meter breiten Geh- und Radweg summierte sich die Investition auf 1,5 Millionen Euro.