Bauen wird immer teurer. Im Tiefbaubereich gelte das für alle Gewerke, sagt Dirk Monien, im Rathaus Amtsleiter Tiefbau und Abwasserbeseitigung. Die Auftragsbücher der Bauunternehmen seien voll. Nicht nur in diesem, sondern auch im nächsten Jahr. Das hat für Stadt und Bürger Folgen. Mangels ausführendem Anbieter mussten mehrere Projekte aus dem Vorjahr in dieses Jahr geschoben werden. Zudem steigen die Preise. Zehn Prozent sind diese Kalkulationen gegenüber dem Vorjahr gestiegen. In der Summe handelt es sich dabei um eine halbe Million Euro: im Haushaltsplanansatz mit Sicherheitszuschlag eingepreist.

Teils sind die oben aufgeführten Maßnahmen noch in der Planungs- oder Ausschreibungsphase. Deshalb gibt es verschiedentlich auch keinen Zeitraum der Umsetzung.

5,2 Millionen Euro

Die Stadt Donaueschingen nimmt 2019 Straßenbaumaßnahmen in Höhe von 5,2 Millionen in Angriff: 575000 Euro für acht Projekte in der Kernstadt, 4,7 Millionen bei 23 Vorhaben in den Stadtteilen. Investiert wird in Allmendshofen (1,5 Millionen Euro), Wolterdingen (1,4 Millionen Euro), Neudingen (628 000) Aasen (553 000 Euro), Aufen (325 000 Euro), Heidenhofen (250 000 Euro), Grüningen (120 000 Euro), Pfohren (75 000) und Hubertshofen (20 000 Euro) Sieben Vorhaben wurden aus dem Vorjahr übertragen. Auch die umfänglichsten Projekte, die Friedrich-Ebert-Straße und die Anbindung des Gewerbegebiets Längefeld in Wolterdingen wurden im vergangenen Jahr begonnen. Die in 2019 Jahr übertragenen Projekte summieren sich auf etwa 3,1 Millionen Euro. (wur)