Ehemann soll seine Frau in Feldberg getötet haben – Polizei wertet erste Spuren aus

Ein 67-Jähriger soll am Samstag seine Ehefrau in Feldberg tödlich verletzt haben. Später wurde auch er selbst tot in seiner Wohnung aufgefunden. Die Polizei ermittelt.