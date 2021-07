Es begann mit einer Anzeige im Internet, auf die die Donaueschingerin Hannah Schedler aufmerksam wurde. Es endete mit einem Auftritt im Fernsehen. Genauer in der TV-Sendung Quizarena. In der ist Schedler bald zu sehen. Wer sie anfeuern möchte: Die Ausstrahlung läuft Donnerstagabend, 15. Juli, um 18 Uhr.

Die Aufzeichnung lief bereits einige Wochen früher. Davor musste Schedler an einem Casting teilnehmen, um ihre Tauglichkeit zu beweisen: Dabei gilt es, Fragen aus verschiedenen Kategorien zu beantworten, und schließlich die Motivation: „Ich habe Lust auf die Herausforderung.“

Nach Köln vor die Kameras

Es gelingt und schließlich darf Schedler zur Aufzeichnung nach Köln. Nervosität, Fernsehkameras und auch ein kleines bisschen Startum – so steht Ex-Modern-Talking-Sänger Thomas Anders plötzlich in der Garderobentür und wünscht ihr Glück beim Spiel. „Mein Puls schoss weiter in die Höhe“, sagt Schedler. Draußen auf der Bühne übt Moderator ross Anthony vor den Kameras bereits seine Ansprache ans Publikum. Die Donaueschingerin bildet in der Sendung ein Team mit Moderator und Schauspieler Thore Schölermann.

Konkurrenz

Und dann ist es soweit: Die Scheinwerfer gehen an, die Kameras laufen. In 15 Runden versucht das Duo, eine Münze in einen der zehn Slots einer „Rolling“-Maschine zu rollen. Immer im Kampf mit zwei weiteren Teams. Für Schedler eine besondere, außergewöhnliche Erfahrung. Auch die Ehefrau ihres Mitspielers, Jana Schölermann, tritt in der Sendung an. Dabei entspinnt sich eine Konkurrenz zwischen Mann und Frau, in die auch die Donaueschingerin mit eingebunden wird. So wurde sie von Thore Schölermann vorgestellt „wie meine Frau in jung“. Alles natürlich mit einem zwinkernden Auge.

Die Quiz-Show stammt ursprünglich aus England, dort heißt sie „Rolling it in“. Dieses Jahr läuft sie erstmals auch im deutschen Fernsehen. Die Sendetermine starteten am Montag, 14. Juni.