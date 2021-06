Donaueschingen vor 5 Stunden

18-Jährige aus Donaueschingen nimmt an TV-Quizshow teil – dort tritt sie mit Moderator Thore Schölermann an

Hannah Schedler ist am Donnerstag, 15. Juli, im TV zu sehen. Wie es zu ihrer Teilnahme bei „Rolling – das Quiz mit der Münze“ kam, und wie solch eine Sendung in Corona-Zeiten abläuft, das lesen Sie in diesem Artikel.