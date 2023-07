Unter einem für die jungen Menschen ermutigenden Motto stand die stimmige Abschlussfeier von 134 Donaueschinger Realschülern: „Auch aus Steinen, die einem in den Weg gelegt werden, kann man etwas Schönes bauen.“ Im voll besetzten Mozart-Saal feierten sie mit ihren Angehörigen den Eintritt in einen neuen Lebensabschnitt.

Schulrektorin Katja Fox gab in ihrer Ansprache zu bedenken, dass das Leben nicht in einer geraden Linie verlaufe. Oftmals seien Hindernisse auf den zweiten Blick Chancen. Viele würden dies nicht sehen, weil sie nur ihr Ziel vor Augen hätten und sich über jede Verzögerung ärgern würden. „Wenn eine solche Situation auftritt, solltet ihr einfach mal durchatmen, und die aktuelle Lage genau betrachten. Dann werdet ihr erkennen, welche Möglichkeiten diese für euch bereithalten könnte“, riet die Schulleiterin. Ein Stein gewesen sei sicherlich auch die Coronazeit und die damit verbundenen Herausforderungen, rief sie in Erinnerung.

Den Schulpreis überreichte Katja Fox an Madeleine Mauz, die mit einem Notendurchschnitt von 1,1 der Schule Tschüs sagen kann.

Es gab aber auch noch für sechs „Schulfremde“ das Abschlusszeugnis. Doch was sind Schulfremde? Das wurde die zuständige Lehrerin Sandra Mayer-Duffner zuletzt oft gefragt. Dies sind Menschen, die keine Schüler der Realschule Donaueschingen sind und trotzdem ihre Abschlussprüfung in der Einrichtung abgelegt haben. Die bereits berufstätig sind, die ihre Schule, aus welchen Gründen auch immer, ohne Abschluss verlassen haben oder auch Menschen, deren Familien sich ganz bewusst für eine Schule ohne Prüfungsabschluss entschieden haben. Also von ganz verschiedenen Startpunkten aus, ihren Weg zum Abschluss bestritten haben.

Die Klassenlehrer der sechs Abschlussklassen erinnerten an die gemeinsamen Erlebnisse mit ihren Schülern. Eingebettet waren die Reden, zu denen sich auch der Elternbeirats-Vorsitzende Markus Hornung und die Schülersprecherin Jana Ehler – sie hatte auch die Moderation inne – gesellten, in ein vielfältiges Programm.

Die Entlassfeier eröffnete die Bläserklasse-Plus, mit „Blinding Lights“ und „Happy“ unter der Leitung von Tanja Hensler. Die Schulband unter der Leitung von Stephan Higler erfreute mit „Numb“ und „No Roots“. Tolle Akrobatik und Tanzeinlagen boten die Tänzerinnen des TuS Bräunlingen.