Nachdem die Technischen Dienste die Sportgeräte bereits im nahegelegenen Schulgebäude einlagert haben, kann nun die auf Kosten von 1,7 Millionen Euro geschätzte Sanierung an der Eichendorff-Turnhalle beginnen. „Wir freuen uns, dass diese dringend benötigte Sanierung jetzt umgesetzt werden kann und wir somit ein weiteres positives Signal in der Entwicklung der Donaueschinger Schullandschaft setzen können“, wird Oberbürgermeister Erik Pauly in einer Mitteilung der Stadt zitiert. Auch für einige Vereine habe die Halle einen hohen Stellenwert. „Mit der Sanierung können wir nun noch bessere Rahmenbedingungen schaffen“, so Pauly weiter.

Das Innere der Halle wird geradezu ausgehöhlt

Die Dauer der Kernsanierung des bestehenden Gebäudes wird mit acht Monaten angegeben. Zunächst werden laut der Mitteilung große Teile des Innenausbaus bis auf die Rohbauteile entfernt. Auch die alte Haustechnik wird abgebaut. Um den aktuellen Anforderungen gerecht zu werden, werden zusätzlich ein Regie- und Sanitätsraum sowie eine behindertengerechte Toilette eingerichtet. Neue Fenster sollen dem aktuellen energetischen Standard entsprechen.

Auch werden sämtliche Armaturen, Schalter und Beleuchtungskörper erneuert. Für die Beleuchtungen werden Lampen und Leuchtmittel mit langlebiger und energiesparender LED-Technik eingesetzt.

Teil der Geräte, Tore und Türen werden wiederverwendet

In der Sporthalle werden sämtliche Wand- und Deckenflächen gedämmt und eine Holzabhangdecke mit Lichtkanälen, Holzprallwände und ein neuer Sportboden eingebaut. Auch in neue Sprossenwände, Ringe und Basketballkörbe wird investiert. Die fünf Geräteraumtore werden wiederverwendet, ebenso die Innentüren mit ihren Stahl-Glas-Rahmenelementen.

Die Böden und Wände in den Sanitärräumen werden laut der Mitteilung komplett neu gefliest. Im Flur sowie im Regie- und Sanitätsraum wird ein neuer Linoleumboden verlegt. Das Hauptdach der eigentlichen Sporthalle erhält eine neue Dämmung und eine neue Dachabdichtung sowie eine umlaufend neue Attika. Beim Pultdach des Umkleidebereichs wird die bituminöse Abdichtungsbahn erneuert.