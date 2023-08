Am frühen Morgen, 6.50 Uhr, wurde die Feuerwehr in die Immenhöferstraße gerufen. Dort befand sich eine Person in einer medizinischen Notlage. Der Transport über das Treppenhaus, sei, wie die Feuerwehr auf ihrer Internetseite schreibt, nicht möglich gewesen.

Die Person wurde über die Drehleiter aus der Wohnung geholt. Angerückt war die Wehr mit drei Fahrzeugen.

Bereits zwei Tage zuvor, am Dienstag, 8. August, war die Feuerwehr wegen eines medizinischen Notfalls nach Allmendshofen gerufen worden. Dort hatte eine Person im ersten Obergeschoss eines Wohnhauses Probleme. Wegen des zu engen Treppenhauses kam auch dort die Drehleiter der Feuerwehr Donaueschingen zum Einsatz.