Die Arbeiten an der sanierungsbedürftigen Wirtschaftswegbrücke am Neberweg (vom RP auch als McDonalds-Brücke bezeichnet) über die B 27 beginnen am Montag, 3. Juli. Der Rad- und Wirtschaftsweg (Neberweg) wird deshalb bis Oktober komplett gesperrt.

Umleitung erfolgt über Flughafenbrücke

Der Fahrradverkehr werde über die Brücke Donaueschingen Nord (Flughafenbrücke) umgeleitet, schreibt die Behörde. Auf der B 27 würden die Einschränkungen möglichst gering gehalten, heißt es weiter. So werde beispielsweise in einigen Nächten eine Fahrspur eingeengt.

Donaueschingen Gescheitert! Warum aus dem Pop-Up-Store in der Karlstraße nichts wird? Das könnte Sie auch interessieren

Laut RP werde die Brücke grundlegend saniert. Auf der Brücke werden der Belag, das Geländer und die Betonkappen erneuert. Die Brückenuntersicht, der Mittelpfeiler und die Widerlager werden betontechnisch saniert.