Die erste Fremdsprache für einen Alemannen ist deutsch. Darüber sind sich die Teilnehmer am Mundart-Treff einig. Doch die Mundart wird von Generation zu Generation verändert. Viele Wörter und Begriffe sind heute nicht mehr bekannt oder in Gebrauch. Hier eine kleine Kostprobe. Viel Vergnügen.

Schätterli Video: Johann Müller-Albrecht

Was ist denn ein Schätterli? Ein Musikinstrument bringt Günter Lohr in die Rätselrunde ein. Ein Schätterli ist eine Rassel.

Bodesorri Video: Johann Müller-Albrecht

Was ist ein Bodesorri? Leander Binder erklärt‘s: Als Bodesorri wird ein kleinwüchsiger Mensch bezeichnet.

Kuntenent Video: Johann Müller-Albrecht

Was ist kuntenent? Kuntenent ist, so erklärt es Hubert Mauz, wenn man schnell, sofort oder spontan unterwegs ist.

Aile Video: Johann Müller-Albrecht

Was ist eine Aile? Den Begriff erklärt Margarethe Hauger. Unter einer Aile versteht man auf der Baar einen Sumpf beziehungsweise eine Feuchtwiese.

Vermauchet Video: Johann Müller-Albrecht

Was versteht man unter vermauchet? Wenn der Begriff fällt, riecht es meist nicht gut. Hubert Mauz übersetzt vermauchet als vermodert.

Bachete Video: Johann Müller-Albrecht

Was muss man sich unter einer Bachete vorstellen? Ein kurzer Ausflug in die Backstube: Ernst Zimmermann erklärt den Begriff als „ein Quantum gebackenes Brot“.

Heiliechter Video: Johann Müller-Albrecht

Was versteht man unter einem Heiliechter? Hubert Mauz bringt ein altes Gerät in der Landwirschaft in Erinnerung. Der Heiliechter ist ein Gerät um Heu zu lichten.

Faischter Video: Johann Müller-Albrecht

Was muss man sich unter einem Faischter vorstellen? Faischter braucht jedes Haus. Sonst bleibt es drinnen dunkel. Ernst Zimmermann erklärt den Begriff als Fenster.

Gage Video: Johann Müller-Albrecht

Und was macht jemand beim Gage? Wer hat das nicht zu gerne in der Schule gemacht. Ernst Zimmermann erklärt‘s. Gage heißt es, wenn jemand auf seinem Stuhl schaukelt.

D`schueket Video: Johann Müller-Albrecht

Günter Lohr schließt unsere kurze Rätselrunde. Es wird nochmal schmackhaft. D‘Schueket ist die Kruste beim Braten wie auch beim Brot.