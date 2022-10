Wenn es Nacht wird, dann gehen die Laternen an. Eigentlich ist das so. Um Energie einzusparen hat die Stadt jedoch beschlossen, die Straßenlaternen von 0 bis 5 Uhr auszuschalten. Laut Rathaus gebe es einige Punkte, an denen die Laternen angeschalten bleiben. Das habe mit jenen Menschen zu tun, die bereits früh für ihre Arbeit unterwegs seien.

Hell erleuchtet

Für Erstaunen sorgte da allerdings die Straßenbeleuchtung in der Danziger Straße. Nahezu ganz Donaueschingen in Dunkelheit gehüllt, zeigte sich die Danziger Straße gegen 0.30 Uhr hell erleuchtet. Also mitten in der Zeit, in der eigentlich alles aus sein sollte.

Donaueschingen In Donaueschingen gehen am Mittwochabend die Straßenlaternen viel zu früh aus – wieso das denn? Das könnte Sie auch interessieren

Die Umstellung der Beleuchtung sei ein sehr komplexer Sachverhalt, erklärt Rathaussprecherin Beatrix Grüninger. Die Straßenbeleuchtung sei ein über Jahrzehnte gewachsenes System: „Das kann nicht mit dem Umlegen eines Schalters verglichen werden.“

Separater Straßenzug

So gebe es Straßenzüge, die separat geschalten und nicht an das Straßennetzviertel angeschlossen sind: „Bei der Danziger Straße handelt es sich um einen derartigen separat geschalteten Straßenzug“, so Grüninger weiter. Die Technischen Dienste seien dabei, den Sachverhalt zu prüfen und die Danziger Straße nachzuregeln.

Das war dann auch am Montagabend bereits der Fall. Gegen Mitternacht gingen die Laternen in der Danziger Straße aus, wie im Rest der Stadt auch.