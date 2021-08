von Hannah Schedler

Die Freude war groß: Kühle Getränke, entspannte Stimmung, gute Musik, Lichtermaschinen, Palmen und gute Laune – nach zwei langen Jahren des Wartens während der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie hat das Glashaus in Donaueschingen wieder geöffnet.

Fabienne Rapp (von links) und Coralie Scherzinger waren positiv überrascht, als sie erfuhren, dass das Glashaus wieder öffnet.

An der Wiedereröffnung am Samstag spielten DJ Paganini und DJ L.T in der Bar am Bahnhof.

Wir haben das Weg-Gehen total vermisst, sagen David Rapp und Marie Münzer.

Für einen Besuch gilt die 3G-Regel (geimpft, getestet, genesen), der Kontakt wird durch die Luca App nachverfolgt und auf die Hygieneregeln wird geachtet.

„Wir haben zwei Jahre sehnsüchtig gewartet, bis wir endlich wieder öffnen dürfen“, sagt der Betreiber Cevdet Bagci. Auch den Gästen geht es ähnlich: „Ich konnte es fast nicht glauben, dass es jetzt endlich wieder losgeht“, sagt Fabienne Rapp. Bilder: Hannah Schedler