von Roger Müller

Eine tolle Aktion startete jetzt die Donaueschingerin Beatrix Geray. Sie läutete beim Donaucenter in der Hagelrainstraße an und erkundigt sich nach der Anzahl der Mitarbeiter. Warum? Jeder der 110 Beschäftigten sollte von ihr einen Osterhasen bekommen, versehen mit einem kleinen Dankesschreiben.

Hochachtung für die Leistung des Personals

„Voller Hochachtung beobachte ich, was das Personal hier in den letzten Wochen leistet“, so die Prophylaxe-Helferin in der Hüfinger Zahnarztpraxis Mgeladse/Tenberken. „Ich wollte einfach mal Danke sagen und gönne den Mitarbeitern über Ostern auch einmal ein paar freie Tage nach den turbulenten Wochen“.

Selbst weiter im Dienst in Zahnarztpraxis

Übrigens ist auch sie noch im Dienst, obwohl es aktuell auch für die Zahnarztpraxen mit der Beschaffung von Mundschutz und Desinfektionsmitteln nicht einfach ist.