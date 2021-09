Donaueschingen vor 3 Stunden

Bebauungsplan beschlossen: Realschul-Neubau kann so langsam in die heiße Phase gehen

Infolge des Rückzugs der französischen Streitkräfte aus Donaueschingen steht nun die städtische Bebauung des Bereichs „Am Buchberg“ an. Im Technischen Ausschuss wurde erklärt, was man sich in Sachen neuer Realschule vorstellt.