von Roger Müller

Kaum eine Unterabteilung des Turnvereins (TV) Donaueschingen hat in den vergangenen Jahren einen derartigen Zulauf erfahren wie die Basketballer. Gegründet in 2010 führten die Basketballer eher etwas ein Mauerblümchen-Dasein, doch seit 2021 boomt die Sportart beim TV.

Dazu beigetragen hat der 21-jährige Elöd Barabas. Er ist der Motor der Basketballer beim TVD. „Während der Corona-Zeit im letzten Jahr hatten wir einen derartigen Zulauf, dass die Abteilung innerhalb kürzester Zeit von 40 auf über 100 Mitglieder wuchs“, so der Lehramtsstudent.

Elöd Barabas ist der Motor des Basketballs beim TV Donaueschingen, hier bei einem Heimspiel gegen den TV Weil. | Bild: Roger Müller

Somit bestand die Möglichkeit, auch gleich eine Herrenmannschaft in der Kreisliga zu melden, die dann auch schon am Ligabetrieb teilnehmen konnte. Seit September diesen Jahres spielen mit der U12, U14 und U16 gleich drei Nachwuchsteams in der Bezirksliga.

Ein U18-Team kann zwar wegen eines Mangels an Aktiven nicht am Ligabetrieb teilnehmen, trifft sich dennoch regelmäßig zum Training. Sie hoffen auf weitere Interessenten, um ebenfalls an einer Runde teilnehmen zu können.

Donau Ducks auf dem Erfolgspfad

Erst am vergangenen Sonntag hatten alle Liga-Teams der Donau Ducks, so nennen sich die Teams des TVD, einen Heimspieltag und konnten ihr Können demonstrieren.

Doch was erklärt den hohen Zulauf an Basketball-Interessierten? Elöd Barabas erklärt: „Basketball ist im allgemeinen ein Mannschaftssport, bei dem vor allem Teamwork und Begeisterung an erster Stelle stehen.“

Er ist der Topscorer in der U14: Justin Dornheim von den Donau Ducks. | Bild: Roger Müller

Vielseitigkeit ist hier Trumpf: „Das Training soll dazu dienen, die Koordination, die Schnellkraft, kognitive Fähigkeiten als Individual- und Gruppentaktik und natürlich die anderen Fähigkeiten, die für Basketball benötigt werden, zu erlernen und zu stärken“, sagt der Abteilungsleiter und Trainer. „Hierzu zählen auch Sprungkraft und Wurf- sowie Dribbeltechnik.“

Die Basketballer des TVD haben noch viel vor. Zunächst gilt es, weiter kräftig zu trainieren, damit die Nachwuchsspieler dann in die erste Mannschaft integriert werden können.

Trainingscamp für Kinder an Ostern geplant

„Des Weiteren planen wir ein Trainingscamp für die Kinder über Ostern 2023. Wir hoffen dass da die Stadt mitspielt, da normalerweise in den Ferien die Sporthallen für Vereine geschlossen sind“, so Barabas.

Ganz oben auf der Wunschliste stehen allerdings nun Trikotsätze für die einzelnen Teams. „Die Herren spielen aktuell mit den früheren Trikots, die Jugendmannschaft mit geliehenen. Ich habe schon Designvorlagen für Trikots mit dem Logo der Donau Ducks, vielleicht gewinnen wir ja den ein oder anderen Sponsor für die Trikots, das wäre echt ein Zugewinn für den Basketballsport hier in Donaueschingen“, wirbt Elöd Barabas abschließend.