In Donaueschingen gibt es am Sonntag, 20. Juni, eine Sonderimpfaktion mit dem Impfstoff von Astrazeneca. Darüber informiert das Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis in einer Pressemitteilung. Demnach können von 9 bis 19.30 Uhr alle, die geimpft werden wollen, am kommenden Sonntag in die Donauhallen nach Donaueschingen kommen. Eine Terminvereinbarung sei nicht notwendig. Die Sonderimpfaktion wird durch mobile Impfteams des Deutschen Roten Kreuzes durchgeführt, heißt es weiter.

Zum Termin müssen laut Mitteilung folgende Unterlagen mitgebracht werden: Ausweisdokument (Personalausweis oder Reisepass), Impfpass (falls keiner vorhanden ist, wird eine Impfbescheinigung ausgestellt) und elektronische Gesundheitskarte (eGK). Aus hygienischen Gründen empfiehlt es sich, dass jeder seinen eigenen Stift mitbringt, so das Landratsamt.

Der Sonderimpftermin wurde möglich, weil sich das Land Baden-Württemberg am Dienstag, 15. Juni, beim Landratsamt meldete und eine Sonderlieferung mit 2500 Impfdosen ankündigte.