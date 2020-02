von Anita Reichart

Wolterdinger Narrenbaum in Frauenhand: Das Sturmtief „Sabine“ hat dafür gesorgt, dass am frühen Montagmorgen das 21 Meter hohe Fasnet-Wahrzeichen zur Vorsorge gefällt wurde. Vor zwei Wochen hieß es noch „Baum hoch“ und mit viel Muskelkraft hievten ihn die Bregtal-Glonki in die Halterung.

Jetzt ging das Abbauen mit schwerem Gerät ganz schnell. Zimmerermeister und Mitglied im Führungsgremium der Fasnetzunft, Ernst Zwick, hat entschieden, zum Wohle aller so zu handeln. „Wenn was passieren würde, werden wir zur Verantwortung gezogen“, sagt er.

Der Narrenbaum in Wolterdingen wird zurückgebaut.

Zuerst wurde der Baum also unter fachkundiger Anleitung gesichert, dann die Halterungen gelöst und schon fiel er kontrolliert zu Boden, und wurde dann in Meterstücke zersägt.

Vor zwei Wochen wurde der Narrenbaum in Wolterdingen in bewährtem Zeremoniell aufgestellt. Sturm „Sabine“ beschert ihm ein vorzeitiges Ende.