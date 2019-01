Als wertvolles Kleinod in der Stadt schafft es das Museum Art Plus immer wieder, Angebote und Ausstellungen zu präsentieren, die selbst Kunstmuffel in die wunderschönen Räume am Ufer der Brigach locken. Auch 2019 will die Einrichtung mit einem hochkarätigen Programm auftrumpfen – immerhin feiert das Museum dieses Jahr sein zehnjähriges Bestehen.

Eine Ausstellung gibt Vollgas: „Vollgas – Full Speed“ ist der Titel der neuen großen Sonderausstellung, mit der das Museum sein Kunstjahr beginnen lässt. Dabei dreht sich ab Sonntag, 17. Februar, alles rund um Kunstwerke, die sich mit dem Thema Automobil beschäftigen. Verantwortlich dafür zeichnet Sebastian Steinhäußer vom Museum Art Plus: "Kein technischer Gegenstand bestimmt unser Leben und das Erscheinungsbild der Welt so nachhaltig und kein Alltagsobjekt wurde und wird in vergleichbarer Weise mythologisiert. Auch wenn es polarisiert, steht das Auto noch immer symbolhaft für Freiheit, Mobilität und Abenteuer, ist Traumobjekt und Fetisch", so Steinhäußer in einer Mitteilung. Das Museum zeigt Plastiken, Gemälde und Fotografien internationaler Künstler, die den Kult um das Auto und die Geschwindigkeit in den Blickpunkt rücken. Ergänzt werden sie durch legendäre Sportwagen, die im Museum zu sehen sein werden. Welche das genau sein werden, stehe noch nicht endgültig fest: "Die Leute sollen sich auf eine Überraschung freuen", sagt Museumsleiterin Simone Jung. Das Art Plus knüpft damit an ein Erfolgskonzept an, das etwa im Hegau bereits sehr gut funktioniert. Dort zeigt das Museum Art and Cars (MAC) kostbare Oldtimer im Dialog mit Kunst.

Das Auto wird in der Sonderausstellung "Vollgas – Full Speed" groß thematisiert. Ein Exponat ist etwa diese Porsche-911-Karosserie des Stuttgarter Künstlers Stefan Rohrer. Bild: Christian Klugmann | Bild: Christian Klugmann

Stefan Strumbel: What the fuck is heimat? (engl.:Was zum Teufel ist Heimat?) Unter diesen Schlagwörtern und mit knallbunten Kuckucksuhren hat es der Offenburger Künstler Stefan Strumbel zu internationalem Erfolg gebracht. Im Zweiraum des Art Plus sind noch bis Sonntag, 24. März, aktuelle Arbeiten zu sehen. Er zeigt dort selbst geschaffene Pakete, die gegossen in Bronze und Aluminium sinnbildlich für alles stehen, was es zu schützen und zu bewahren gilt.

Donaueschinger Emil Kiess : Kiess prägt seit den Fünfzigerjahren ganz wesentlich das Kunstgeschehen im deutschen Südwesten. Ab Sonntag, 31. März, sind seine Arbeiten zu sehen. Ausgehend von der wegweisenden Arbeit "Schwarz will blühen" von 1956 zeigt die Ausstellung einen vielfältigen Querschnitt an Arbeiten von den Achtzigerjahren bis heute.

