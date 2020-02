Das Coronavirus ist in Baden-Württemberg angekommen und auch schon im benachbarten Landkreis Rottweil diagnostiziert worden. Die Informationen rund um die Ausbreitung des Virus aktualisieren sich im Minutentakt.

Unaufgeregt

In der Donaueschinger Stadtverwaltung verfolge man das Thema aufmerksam, aber unaufgeregt, so Oberbürgermeister Erik Pauly. Für Epidemien sei man zudem entsprechend vorbereitet, habe ein entsprechendes Stabs-Management für Krisenfälle.

Pläne liegen bereit

„Es gibt einen Plan, was auf uns zukommen könnte, wie dann mit den Gesundheitsämtern und weiteren Behörden zusammengearbeitet werde. Dazu gehöre im schlimmsten Fall die Sicherstellung von Kranken, auch das Regeln von größeren Veranstaltungen, etwa, ob sie überhaupt stattfinden können“, erklärt der Leiter des Ordnungsamtes, Andreas Dereck.

Dann müsse noch der Krisenstab einberufen werden und entsprechend laufen. Im Falle des Coronavirus sei man zudem auf Fachleute angewiesen, die dann weiterhelfen. „Davon sind wir aber weit entfernt“, sagt Dereck. „Ich gehöre ja auch zu jenen, die immer die aktuellen Grippefälle mit dem Coronavirus vergleichen. Es wäre verkehrt zu sagen, dass wir nicht damit rechnen, sind aber gelassen“, so der Amtsleiter.

Gesundheitsbehörde zuständig

Wie weit eine mögliche Ausbreitung gehen darf, bis der Krisenstab zusammentritt, komme hier auch auf die Gesundheitsbehörde an, in der Stadt gebe es kein eigenes Gesundheitsamt. „Wenn, dann sind wir schnell im Einsatz, haben deshalb den Stab auch mit mehreren Schichten besetzt.“ Das liege aber an der zuständigen Katastrophenbehörde,

Nachdem vier Coronavirus-Infektionen in Baden-Württemberg, darunter ein Fall im Nachbarlandkreis Rottweil festgestellt wurden, behalten die Gesundheitsbehörden laut Landratsamt die Patienten und deren persönliches Umfeld besonders im Blickfeld.

Man konzentriere sich auf Rückreisende aus den definierten Risikogebieten aus der italienischen Provinz Lodi (Region Lombardei) und der Gemeinde Vó (Provinz Padua, Region Venetien).