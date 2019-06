Saniert wird der Abschnitt zwischen dem Flugplatz Donaueschingen und Bad Dürrheim-Hirschhalde. In den ersten Tagen werden Mittelstreifenüberfahrten hergestellt, auf beiden Seiten wird tagsüber die linke Fahrspur gesperrt. Ab Montag, 8. Juli, wird die östliche Fahrbahn voll gesperrt, und gesamte Verkehr auf die westliche Fahrbahn im Gegenverkehr verlegt.

Teilweise gesperrt wird die Anschlussstelle zur Autobahn 864 im Baustellenbereich. Es ist von der B 27 in Richtung Villingen-Schwenningen nicht möglich sein, auf die A 864 aufzufahren. Die Umleitung erfolgt über B 27 und die B 523 in Richtung Schwenningen und dann bei Tuningen auf die A81. Von der A 864 kann nicht in Richtung Villingen-Schwenningen abgefahren werden. Hier erfolgt die Umleitung über die B 27 in Richtung Donaueschingen, dann geht es an der Ausfahrt Donaueschingen-Nord zurück auf die B27 in Richtung Villingen-Schwenningen.

Die Bauzeit wird voraussichtlich zehn Wochen betragen, bis Mitte September soll nach jetzigem Zeitplan alles fertig sein. Die Baukosten betragen etwa vier Millionen Euro.