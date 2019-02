Lang ist die Liste der Interessenten: Schon seit Monaten, wenn nicht gar seit Jahren, reihen sich die Namen derjeniger, die gerne im neuen Stadtviertel "Am Buchberg" bauen möchten, untereinender auf. Schließlich ist die Zahl der Bauplätze in der Kernstadt sehr überschaubar und viele warten seit Langem, dass neue Bauplätze angeboten werden. Jetzt kommen die ersten Einzelbauplätze auf dem 14 Hektar großen Konversionsgelände auf den Markt. "Nun beginnt die Vergabe der begehrten Bauplätze: Wohnen am geplanten Parkweg zwischen Wald und Offizierskasino ist Glücksache", teilt Oberbürgermeister Erik Pauly im jüngsten Informationsbrief der zuständigen Konversions- und Entwicklungsgesellschaft mit.

Im nördlichen Zipfel werden nun 14 Einzelbauplätze angeboten. Die Zahl der Interessenten übersteigt die Bauplätze bei Weitem, deswegen wird es ein Bewerbungsverfahren geben. Damit die zukünftigen Bauherren ihre Flächen auch schon einmal unter die Lupe nehmen können, wird es am Freitag, 8. Februar, von 17 Uhr bis 18 Uhr einen öffentlicher Besichtigungstermin an der Baustelle Kreuzung Villinger Straße/Buchenweg geben.

Bauherren brauchen nicht nur das nötige Kleingeld: Sie müssen in ihren Bewerbungsunterlagen einen Finanzierungsnachweis vorlegen und sie sind verpflichtet, innerhalb von zwei Jahren zu bauen. Bauherren brauchen in diesem Fall auch jede Menge Glück. Denn die Vergabe der Grundstücke erfolgt im Losverfahren.

Doch erst einmal muss man sich bewerben: Bis zum Freitag, 8. März, können die Unterlagen im blauen Rathaus abgegeben werden – und zwar bis um 12 Uhr. Jeder Bewerber erhält dann eine zufällige Losnummer. Diese ist am Montag, 11. März, wichtig, denn dort wird um 17 Uhr im Foyer des gelben Rathauses ausgelost, wer zu einem Vergabegespräch eingeladen wird. In rund 30 Minuten können dann Einzelheiten vertieft und offene Fragen geklärt werden. Dann hat der Bewerber sieben Tage Zeit, sich zu entscheiden, ob er wirklich bauen will. Tut er es nicht, rückt der Nächste nach.