„In der Regel sind die Leute einsichtig“, sagte der Amtsleiter Öffentliche Ordnung, Andreas Dereck am ersten Tag Gültigkeit der bundesweit umgesetzten Kontaktsperreregeln. Es seien aber auch bereits Sanktionen verhängt worden.

Selbstverständlich würden auch allen anderen Vorschriften durch den Gemeindevollzugsdienst überwacht. Alle entsprechend ausgebildeten männlichen und weiblichen Mitarbeiter seien im Schichtdienst unterwegs: ausgestattet mit einem Status, der sie nach dem Polizeigesetz für Baden-Württemberg bei ihrer Tätigkeit einem Polizeibeamten gleichstellt. Ein fachfremder Einsatz, so Dereck wäre deshalb nicht so einfach. Unabhängig vom Gemeindevollzugsdienst sei auch der Polizeivollzugsdienst im Einsatz.

„In der Regel sind die Leute einsichtig.“ Das sagt der Amtsleiter Öffentliche Ordnung, Andreas Dereck. | Bild: Wursthorn, Jens

Zu den neuralgischen Bereichen, in denen verstärkt Kontrollen stattfinden gehören die Spielplätze und der Riedsee. Auf eine Intensivierung der Kontrollen in den nächsten Tagen wollte sich Dereck nicht festlegen. „Wir befinden uns in einer dynamischen Lage. Entsprechend werden die Kontrollen angepasst.“

Leider sei es so, dass die Mitarbeiter des Gemeindevollzugsdienstes per se einem erhöhten Gesundheitsrisiko ausgesetzt seien, unabhängig von der derzeitigen Corona-Krise. Deshalb würden die Empfehlungen der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung beachtet. Häufiges Händewaschen und kein unnötiger Körperkontakt: Manches lasse sich auch im GVD-Alltag umsetzen.