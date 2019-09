Von Donaueschingen in die weite Welt hinaus: Das ist ab November leichter. Dann ist der Busbahnhof in Donaueschingen Teil des Flixbus-Netzwerks. Mit Beginn des Winterfahrplans befindet sich die Haltestelle am Bahnhof. Auf Nachfrage bestätigte Stadt-Sprecherin Beatrix Grüninger, was sich vor ein paar Wochen angedeutet hatte: Der deutsche Fernbus-Monopolist richtet seine Haltestelle auf dem Bahnhofsvorplatz ein. OB Erik Pauly hatte vor zwei Wochen erstmals von Gesprächen mit dem Fernbus-Anbieter gesprochen. Sollte die Bahn Einwände gegen einen Standort am Busbahnhof haben, könnte die Stadt Flixbus auch einen Haltepunkt auf städtischem Grund auf der Bahnhofsrückseite in Richtung Güterstraße anbieten.

Flixbus richtet eine West-Ost-Verbindung ein. Von Donaueschingen aus ist Freiburg in 1:10 Stunden errreichbar. In Gegenrichtung liegen Tübingen (1:30 Stunden), der Flughafen Stuttgart (2:30 Stunden), Ulm (3:50 Stunden) oder München (5:35 Stunden) auf dieser Linie. Der genaue Fahrplan, Abfahrtszeiten und Reisetage, liege noch nicht vor, sagte Flixbus-Sprecher Sebastian Meyer.

Gleichzeitig betonte er, die neue Linienführung stehe in keinem Zusammenhang mit der Tatsache, dass die Haltestelle Hüfingen 2018 vom Netz genommen wurde. Das Netz werde stetig optimiert. Manchmal könnten auch Halte wegfallen. „Die Gründe liegen meist in fehlender Nachfrage oder sind operativer Natur“, sagte der Sprecher, ohne aus Gründen des Wettbewerbs Fahrgastzahlen zu nennen. Weitere Haltestellen in der Region seien nicht in Planung.

Auch bei der Stadt liegen keine weiteren Anfragen von Fernbusanbietern vor. Doch Donaueschingen ist als Anbieter eines Haltepunktes nur Anhörungsstelle bei der Einrichtung einer neuen Linie. Für die Genehmigung grenzüberschreitender Linienverkehre nach den Vorgaben des Personenbeförderungsgesetzes ist zwar das Landratsamt zuständig. Doch nur, wenn sich die Linien auf das Kreisgebiet beschränken. „Genehmigungsbehörden seien nämlich jeweils die Landratsämter, in denen neue Linien starten, sagte die Sprecherin des Landratsamtes im Schwarzwald-Baar-Kreis, Heike Frank.

Deshalb ist gegenwärtig nicht absehbar, ob weitere Fernbus-Anbieter am Donaueschinger Bahnhof in Konkurrenz mit Bahn und Flixbus treten wollen.

Am Donaueschinger Busbahnhof wird der Linienverkehr gegenwärtig über neun Haltestellen in zwei gegenüberliegenden Haltebuchten abgewickelt. Neben den Donaubus-Linien, die das Stadtgebiet bedienen, führen Kurse ins obere Bregtal, via Bregtal nach Villingen, nach Löffingen und Neustadt sowie nach Geisingen beziehungsweise Bad Dürrheim und Schwenningen. Anbieter sind bei den mitunter kreisübergreifenden Linien der Verkehrsverbund Schwarzwald-Baar (VSB), die Südbaden Bus (SBG) und die Verkehrsgesellschaft Bregtal als Betreiber des regionalen Stadtverkehrs in Donaueschingen und in Bräunlingen.

In den nächsten Jahren wird der Busbahnhof umgebaut. Bis Ende 2022 wird mit geschätzt 1,5 Millionen Euro die Leistungsfähigkeit dieser mobilen Drehscheibe erhöht. Haltestellen in Sägezahnaufstellung und barrierefreie Zustiege gehören zu den neuen Ausstattungsmerkmalen.