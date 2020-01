Waren Drohnen anfangs nur mit erheblichem finanziellen Aufwendungen zu erstehen, sind sie heute bereits für verhältnismäßig kleines Geld zu haben. Und die Menschen haben Interesse daran. Immerhin macht das Fliegen mit einer Drohne immensen Spaß.

Wobei das Gerät tatsächlich auch nutzbringend eingesetzt werden kann, jenseits allen Spaßes. Das können sich Besucher der Haus Bau Energie-Messe in den Donauhallen derzeit erklären lassen. Bernd Deutschbein ist Energieberater der Stadtwerke Villingen-Schwenningen und auch mit der Drohne im Einsatz. Sie kann dazu eingesetzt werden, um Photovoltaik-Anlagen zu überprüfen.

An der Drohne ist eine Wärmebildkamera angebracht. Sie kann feststellen, welche Module der Anlage eventuell defekt sind. Sie werden wesentlich heißer und dadurch sichtbar. Da oftmals drei oder vier Geräte hintereinander geschalten sind, können die dann in der Folge auch Schaden nehmen. Voraussetzung: Die Sonne scheint und der Wind hält sich in Grenzen.

Für den Bediener der Drohen ein besonderes Vergnügen. Ein entsprechender Auftrag vereint den Spaß eines Drohenfluges mit einer sinnvollen Aufgabe. Die sogenannte Thermografie kommt auch in anderen Bereichen zum Einsatz: Bei der Suche nach Rehkitzen in hohem Gras oder Feld, oder bei der Ortung etwaiger Glutnester nach einem Brand. Gute Dienste für die Feuerwehr. Und Flugspaß für den Bediener.