Die Bräunlinger Stadtkapelle, bei der derzeit der frühere Dirigent Siegbert Barth und der Leiter der Jugendkapelle Tobias Heine das musikalische Zepter kommissarisch in der Hand haben, sucht weiter nach einem Nachfolger des bisherigen Dirigenten Andreas Dangel. Aufgrund der Coronakrise, die auch bei den Bräunlinger Musikern einen Stillstand auslöste, mussten die Bewerbungsgespräche der anfangs acht Bewerber unterbrochen werden. Das Ziel des Vorstandes ist es, bis zu den Sommerferien den neuen Dirigenten präsentieren zu können.

Martin Hornung, der Stadtkapellenvorsitzende, ist optimistisch, dass die Dirigentensuche bis zu diesem Zeitpunkt abgeschlossen werden kann. Stadtkapellmeister Andreas Dangel hatte Ende 2019 nach 13 Jahren als musikalischer Leiter, aufgrund unterschiedlicher Vorstellungen bezüglich der Weiterentwicklung der Kapelle sein Amt zur Verfügung gestellt. Inzwischen dirigiert er neben der Musik in Bad Dürrheim noch die Kapelle in Tiengen.

Die Jugendarbeit der Bräunlinger Stadtkapelle hat schon seit Jahren ein hohes Niveau. | Bild: Dagobert Maier

Die Bewerbungsgespräche laufen bald weiter: Die Bewerbungsphase bezüglich eines neun Dirigenten lief im Februar bis zum Beginn der Coronakrise Anfang März. Vorher begannen die ersten Gespräche mit den ursprünglich acht Bewerbern. Das Bewerbungsverfahren ist derzeit unterbrochen, doch der Musikvorstand ist mit den Bewerbern ständig in Kontakt. Inzwischen hat ein Bewerber abgesagt, der wegen der Corona-Auswirkungen bei seiner bisherigen Kapelle bleiben will. „Sobald es nach den Lockerungen wieder möglich sein wird, werden wir mit den übrigen Bewerbern Gespräche führen, mit dem Ziel, dass wir noch vor den Sommerferien eine Entscheidung über den zukünftigen Dirigenten bekannt geben können“, so der Vorsitzende.

Die Bewerbungen kamen aus der Region bis zu einem Umkreis von 60 Kilometern, darunter auch von der Musikhochschule in Trossingen. Alle haben schon Dirigentenerfahrung und sind derzeit bei anderen Kapellen tätig. Die meisten der Bewerber haben Musik studiert und sind auch hauptberuflich in dieser Richtung tätig. Die Kandidaten werden zu einem Bewerbungsgespräch eingeladen und stellen dabei der extra eingerichteten Dirigentenkommission ihre Vorstellungen für die Führung der Bräunlinger Kapelle und ihre musikalische Zielrichtung vor. Danach kommt in Regel ein Vordirigat mit der Kapelle, damit die Musiker einen ersten Eindruck von dem individuellen Stil des Bewerbers bekommen.

Abordnungen der Stadtkapelle sorgen bei vielen offiziellen Anlässen der Stadt Bräunlingen für einen angenehmen musikalischen Rahmen. Von links: Ralf Wolf, Siegbert Barth, Michael Hall, Jonas Barth, Markus Glatz, Martin Hornung und Dennis Walter. | Bild: Dagobert Maier

Letztlich wählt die Gesamtkapelle aufgrund des Eindruckes der Vorspiele den neuen Dirigenten. „Wichtig wäre für uns, dass wir vor den Vordirigaten einige Proben durchführten könnten, damit wir wieder zumindest annähernd in unseren gewohnten Musikerrhythmus kommen. Unser Probebetrieb ist derzeit, wie bei anderen Vereinen auch, fast zum Erliegen gekommen und wir schauen derzeit jede Woche auf die Entwicklung, um dann zumindest nach und nach wieder in den Probebetrieb einsteigen zu können“ zeigt sich Hornung optimistisch.