Eine Autofahrerin hat am Montagabend, 28. Dezember, gegen 22.15 Uhr am Straßenrand der Kreisstraße 5740 eine ältere Dame bemerkt, die von Bräunlingen kommend in Richtung Waldhausen unterwegs war.

82-Jährige wurde bereits gesucht

Laut Polizei hielt die Autofahrerin sofort an, holte die Frau zu sich und verständigte zugleich die Polizei. Die Beamten hatten bereits nach der 82-Jährigen gesucht, die seit 21 Uhr aus einem Heim vermisst wurde, heißt es. Den Polizisten habe die Seniorin erzählt, sie sei auf dem Weg zum Kirnbergsee gewesen, um dort zu baden.

Da die 82-Jährige bereits stark unterkühlt war, sei ein Rettungswagen angefordert worden. „Durch das beispielhafte Verhalten der Autofahrerin konnte vermutlich Schlimmes verhindert werden“, schreibt die Polizei in der Mitteilung.