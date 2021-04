Seit dem 8. März bietet die Stadt-Apotheke in Bräunlingen in Zusammenarbeit mit der Stadt ein kostenloses Testangebot für alle Bürger an. Bürgermeister Micha Bächle und Valentin Schlieper, Inhaber der Stadt-Apotheke, erklärten dazu: „Uns war es wichtig, hier schnell ein Angebot auf die Beine zu stellen, das flexibel noch ausgeweitet und angepasst werden kann.“

Und genau das erfolgt nun, wie Bächle mitteilt. Die Resonanz sei bislang sehr gut, weshalb die Stadt-Apotheke das Angebot weiter ausbauen werde. Es gibt laut einer Mitteilung an sechs Tagen in der Woche die Möglichkeit, sich testen zu lassen. Neu hinzugekommen sind demnach dienstags und freitags. „Wir freuen uns, dass das Angebot so gut angenommen wird“, erklären Valentin Schlieper und Bürgermeister Micha Bächle. Begonnen hatte das kostenlose Angebot zunächst mit vier Testtagen pro Woche.

Kein Termin nötig

Wichtig sei Schlieper auch, dass man keinen Termin braucht. Dies könne je nach Resonanz aber auch zu Wartezeiten führen, daher habe man das Testangebot sukzessive ausgeweitet. Das Testangebot findet der Mitteilung zufolge statt: montags von 17 bis 19 Uhr, dienstags von 10 bis 12 Uhr, mittwochs von 11 bis 13 Uhr, donnerstags von 17 bis 19 Uhr, freitags von 16 bis 18 Uhr sowie samstags von 9 bis 11 Uhr. Getestet werden Personen ohne Symptome. Innerhalb von 30 Minuten erhalten die Bürger im Anschluss per E-Mail das Testergebnis.

Wie ernst die Corona-Lage in Bräunlingen ist, darauf hatte die Stadtverwaltung zum Osterfest in einem Appell an die Bürger verwiesen. „Nachdem die Pandemie durch umfassende Maßnahmen in der Region zuletzt einigermaßen unter Kontrolle schien, steigen die Fallzahlen in den vergangenen Tagen und Wochen auch in Bräunlingen wieder sprunghaft an“, hieß es in einer entsprechenden Mitteilung. Die Bevölkerung wurde darin „dringend dazu aufgerufen, die Corona-Vorgaben einzuhalten und die geltenden Abstands- und Hygienevorschriften konsequent zu beachten“: Kontakte reduzieren, konsequent Maske tragen und Abstand halten.