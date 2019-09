von von Guy Simon

Dass der Sommer sich so langsam verabschiedet wird nicht nur am Wetter deutlich. Das letzte Aufbäumen findet zwar über die Mittagszeit noch statt, dann gibt die Sonne nochmal alles. Aber besonders in den Abend- und Morgenstunden grüßt klirrende Kälte das Verschwinden der Sonne. Nun gut, klirrend ist vielleicht etwas übertrieben, aber nach einem solch heißen Sommer ist die Eingewöhnung an neun Grad Celsius durchaus als kühl zu bezeichnen. Morgens mit Jacke oder Pulli aus dem Haus – keine Seltenheit mehr.

Auch die Störche zeigen an

Aber, wie gesagt: Nicht nur das Wetter. Wer auch noch vom nahenden Herbst kündet, das sind die Störche. Ende August, Anfang September haben sie genug von der Baar und machen sich auf in wärmere Gefilde. Da hilft auch der goldene Herbst nichts. Die meisten Störche aus der Region sind sogenannte West-Störche. Das heißt, sie nehmen auf dem Weg nach Süden die Route über das französische Rhone-Tal nach Spanien. Dort überfliegen sie von Gibraltar nach Marokko die Grenze der Kontinente Europa und Afrika. Eine ordentliche Strecke, verbunden mit ordentlich viel Anstrengung.

In klassischer Mission unterwegs?

Eine kleine Rast scheinen die Tiere am Donnerstagmorgen dabei in Bräunlingen eingelegt zu haben. Dort werden sich die Leute gewundert haben, welcher Trubel dort mitten in der Stadt stattfindet. Auf dem Dach des Rathauses und der Stadtkirche klapperte es und etliche Störche versammelten sich dort oben. Bleibt nur zu hoffen, dass die Stippvisite auch nur eine solche war, oder ob die großen Vögel in dem ihnen zugesagten Auftrag unterwegs waren? Wenn also im Bräunlinger Rathaus bald ordentlich Kindersegen einsetzt, dann wissen wir, warum.