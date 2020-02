Sturmtief „Sabine“ hat sich am Nachmittag wieder etwas beruhigt, doch ausgestanden ist es noch nicht. In den Abendstunden und in der Nacht sollen die Windgeschwindigkeiten abermals zunehmen.

Gesperrte Straßen

Entsprechend bleiben in Bräunlingen die bereits gesperrten Straßen auch bis Dienstag, 11. Februar, gesperrt. Dabei handelt es sich um folgende:

Die Kreisstraße 5740 zwischen Bräunlingen (Pulz) und Eisenbach-Oberbränd, die Kreisstraße 5737 zwischen Unterbränd und Mistelbrunn, die Kreisstraße zwischen Mistelbrunn und Bubenbach sowie die Gemeindeverbindungsstraße zwischen Bräunlingen (Pulz) und Hubertshofen.

Unvernunft

Die Stadt bittet abermals, Absperrungen nicht zu umgehen oder gar zu verschieben. Das sei am Montag einige Male vorgekommen: „Verschiedentlich wurden durch unvernünftige Verkehrsteilnehmer Absperrungen widerrechtlich zur Seite geräumt. Damit bringen sich Verkehrsteilnehmer selbst und andere in Lebensgefahr“, so Hauptamtsleiter Jürgen Bertsche.

Wie es weitergeht

Die Wetterlage schwäche sich in den Nachmittagsstunden zwar leicht ab, gegen Abend und in der Nacht lebe der Sturm nochmals heftig auf und ebbe am Dienstagmorgen ab. Die Straßensperrungen bestehen bis dorthin nach wie vor. „Erst dann werden die Fahrbahnen freigeräumt und dann sofern möglich wieder freigegeben. Mit einer Verkehrsfreigabe ist im Laufe des Dienstags zu rechnen“, sagt Bertsche.

Schulen und Kindergärten

Die Grundschulen in Bräunlingen und Döggingen haben laut Rathaus am Dienstag wieder uneingeschränkten Unterricht. Auch die Kinderbetreuungseinrichtungen (Kindergärten und Krippen, Schulkindbetreuung) in Bräunlingen und Döggingen sind wieder geöffnet. Auch die anderen Schulen im Städtedreieck Donaueschingen, Hüfingen, Bräunlingen sind morgen wieder offen.

Laut Landratsamt sei allerdings noch mit Einschränkungen im Personennahverkehr zu rechnen.