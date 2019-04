Döggingen vor 1 Stunde

Allein auf große Tour: 10-Jähriger mit dem Fahrrad auf der B31 in Richtung Dögginger Tunnel unterwegs

Die Beamten staunten am Montagvormittag nicht schlecht: Ein 10-jähriger Junge war auf der B¦31 mit dem Fahrrad unterwegs. Das sei auch mit dem Vater so abgesprochen. Das stimmte jedoch nicht so ganz