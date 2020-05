von sk

Seit Mitte März ist die Grenze zwischen Deutschland und der Schweiz geschlossen, strenge Kontrollen und enttäuschte Gesichter an den Grenzübergängen gehören zur Tagesordnung. Ein Zustand, an den sich die Menschen in der Region wohl noch in Jahrzehnten erinnern werden – wir haben ihn für Sie in Bildern festgehalten.

Grenzübergang Bargen Bild: Roland Sigwart Bild: Roland Sigwart Grenzübergang Fützen-Beggingen Bild: Roland Sigwart Grenzübergang Neuhaus Bild: Roland Sigwart Bild: Roland Sigwart Bild: Roland Sigwart Grenzübergang Neuhaus-Alte Bargener Strasse Bild: Roland Sigwart