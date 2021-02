Die Narrenvereinigung Hegau-Bodensee steht vor einem großen Erfolg. Das Spendenaufkommen für das neue Narrenmuseum im Hegau ist enorm. Von den 150.000 Euro, die die Vereinigung alleine für das Dach aufbringen muss, hat sie schon fast 128.000 Euro, teilte Landvogt Raily Mink auf Anfrage mit. Bis Aschermittwoch sollen die fehlenden 22.000 Euro aufgebracht werden. Um das Ziel stemmen zu können, rufen die fünf Blumberger Fasnachtsvereine, die in der Vereinigung sind, zu einem gemeinsamen Spendenruf auf. Es sind dies die Schneckenzunft Epfenhofen, die Eggäsli-Zunft Fützen, die Narrenzunft Randenwölfe Nordhalden, der Narrenverein Blauer Stein in Riedöschingen und die Pfetzerzunft Zollhaus/Randen.

Auf dem Gelände von Schloss Langenstein bei Orsingen-Nenzingen mit dem bisherigen Fasnachtsmuseum soll ein neues Fasnachtsmuseum entstehen.

Bei Langenstein soll eines der modernsten Museen in ganz Deutschland entstehen, das Wellen bis nach Berlin schlägt. So wurde das Fasnachtsmuseum Schloss Langenstein in das Projekt Museum 4.0 der Bundesregierung aufgenommen. „Dabei entwickeln sechs Museen deutschlandweit neue Akzente für die digitale Zukunft von Museen“, erklärt Dirk Steuer von den Randenwölfen.

Um den „Museumsneubau“ umsetzen zu können, benötigen die Vereine rund 2,2 Millionen Euro. 60 Prozent des Geldes haben die Narren bereits, für weitere circa 25 Prozent lägen vielversprechende Anträge und Sponsorengespräche vor, heißt es. Was noch fehlt, ist unter anderem das Geld für das Dach in Höhe von 150.000 Euro. Zu dieser großen Spendenaktion vom 11.11. bis Aschermittwoch bitten die fünf Blumberger Vereine und alle anderen Vereine in der Narrenvereinigung nun alle Menschen, dieses Kulturprojekt, wofür sich schon zahlreiche Narren sowie Prominente eingesetzt haben, zu unterstützen.

Spenden-Konto

Wer spenden und auch dazu gehören will, kann dies direkt mit dieser IBAN tun: DE 26 6906 1800 0046 8254 11. Infos und ein Link zur Spendenplattform: www.fasnachtsmuseum.de oder https://volksbank-ueberlingen.viele-schaffen-mehr.de/dach-21