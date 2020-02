Die CDU-Fraktion bringt einen Antrag zur Verkehrsführung im künftigen Schulcampus in den Gemeinderat ein. Danach soll die Achdorfer Straße ab der Einmündung Eichbergstraße bis zur Einmündung der Goethestraße Einbahnstraße werden. Diese Maßnahme sei Kernstück des Verkehrskonzepts, da es dort täglich zu Wendemanövern von Pkws zu Schulbeginn und Schulende komme, die dann verhindert würden, heißt es in dem Antrag, den der Fraktionssprecher Dieter Selig unterzeichnen hat.

Das ist das bisherige Verkehrskonzept des Büros Wiederkehr für den Blumberger Schulcampus. Die CDU schlägt vor, in der Achdorfer Straße die Einbahnregelung über den Kreisel hinaus bis zur nächsten Stichstraße, der Goethestraße, einzurichten, womit der Kreisel dann entfallen würde. Die Einbahnregelung von der Achdorfer Straße durch Ob der Kehr (zwischen PKW-Parkplätze und Platz für 3 Busse) umgekehrt werden. Die Autos sollen nach unten fahren. In der Eichbergstraße wiederum soll zwischen dem Kiefernweg und der Achdorfer Straße ein absolutes Halteverbot eingerichtet werden. | Bild: Ellen Knopp

Die Straße Ob der Kehr soll von der Achdorfer Straße Einbahnstraße bis zur Kantstraße werden. Bei dieser Einbahnregelung könnten die Sozialstation, Betreutes Wohnen und die Parkplätze beim Pflegeheim „Haus Eichberg“ auf kleinerem Weg angefahren werden. Bei einer Einbahnregelung in Richtung Achdorfer Straße müssten die die Autofahrer wegen der dortigen Einbahnregelung bis zur Goethestraße bei der Abfahrt durch den am meisten frequentierten Bereich des Schulcampus mit der Bushaltestelle.

Blumberg Blumberger Schulcampus: In der Achdorfer Straße wird jetzt doch ein Einbahnverkehr angedacht Das könnte Sie auch interessieren

In der Eichbergstraße soll zwischen dem Kiefernweg und der Achdorfer Straße ein beidseitiges absolutes Halteverbot, und in der Uhlandstraße soll das bereits bestehende Halteverbot in Fahrtrichtung Hauptstraße bis zur Einmündung Kantstraße verlängert werden.