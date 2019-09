Als Tanja Wundke im Januar 2017 beim Polizeiposten Blumberg ihre neue Stelle antrat, hieß es, der Polizeiposten Blumberg sei nun komplett. Der Begriff „komplett“ bedeutete damals allerdings, dass von den eigentlich vier Planstellen drei besetzt waren: mit Siegfried Fürst, mit Thomas Weißhaar und mit Tanja Wundke.

Zwischenzeitlich war der Posten aber monatelang nur mit zwei Kräften besetzt, und immer wieder, besonders bei Serien von Wohnungseinbrüchen namentlich in der Kernstadt, wurde der Ruf nach einer besseren Personalausstattung der Polizei laut. Fast stillschweigend hat der Posten Blumberg nun sogar dank einer Abordnung vier feste Kräfte, und derzeit auch noch eine Polizeianwärterin als Praktikantin.

Die Konsequenz ist, dass die Polizeibeamten mehr in der Stadt und auf den Straßen präsent sind, dass sie mehr Streife fahren, was in der Öffentlichkeit gleich positiv wahrgenommen wird. Der Blumberger Bevölkerung vermittelt dies mehr Sicherheit, zumal die Polizeibeamten während ihrer Streifen auch mehr mit den Bürgerinnen und Bürgern in Kontakt kommen und so manche wichtige Information zusätzlich erfahren. Einziges Manko bleibt, dass der Polizeiposten nach 16 Uhr in der Regel nicht mehr besetzt ist. Zwar fährt das Polizeirevier Donaueschingen dann auch hier Streifen, doch wünschenswert wäre noch Polizeipräsenz in den Abendstunden.