Der Polizeiposten Blumberg wird zum ersten Mal in seiner Geschichte von einer Frau geführt. Tanja Wundke leitet den Posten, der bisherige Postenleiter Thomas Weißhaar übernehme auf eigenen Wunsch die Stellvertretung. Die Regelung, die am 9. August in Kraft trat, gelte vorerst bis zum Jahresende, sagte Wundke dem SÜDKURIER.

Blumberg Der Polizeiposten Blumberg braucht mehr Kräfte Das könnte Sie auch interessieren

Tanja Wundke ist seit dem 1. Januar 2017 beim Polizeiposten Blumberg. Davor war sie beim Polizeirevier Donaueschingen im Streifendienst. Die aus dem oberschwäbischen Weingarten stammende Oberkommissarin trat 1994 in den Polizeidienst ein. Nach der Ausbildung an der Polizeischule Lahr waren die Polizeireviere Freiburg und Konstanz ihre ersten Stationen im Berufsleben.

Blumberg Polizeiposten Blumberg hat vorerst nur zwei Stellen Das könnte Sie auch interessieren

Nach dem Studium an der Polizei-Fachhochschule in Villingen-Schwenningen und dem Aufstieg in den gehobenen Dienst 2003 war die neue Kollegin beim Polizeirevier Rottweil und vor dem Wechsel nach Blumberg zuletzt beim Polizeirevier Donaueschingen im Streifendienst tätig. In dieser Zeit war sie vertretungsweise auch schon auf dem Polizeiposten Blumberg.

Blumberg Polizeiposten Blumberg ist wieder komplett Das könnte Sie auch interessieren

Zudem ist der Polizeiposten Blumberg derzeit mit vier Kräften und dazuhin noch mit einer Praktikantin besetzt, wie der SÜDKURIER auf Nachfrage erfuhr. Seit ein paar Monaten sei Stephan Röschard zum Posten Blumberg abgeordnet, teilte Tanja Wundke mit. Dank dieser Personalausstattung könnten sie auch mehr Präsenz in Blumberg zeigen und zum Beispiel mehr Streife fahren, was auch schon mehreren Bürgern positiv aufgefallen war.

Blumberg Führungswechsel im Polizeiposten Das könnte Sie auch interessieren

Thomas Weißhaar ist seit einigen Jahren auf dem Posten Blumberg, er war zunächst Stellvertreter von Norbert Kuttruff. Als Kuttruff in den Ruhestand verabschiedet wurde, wurde Weißhaar im Dezember 2016 zum Postenleiter ernannt. Nun tritt er auf eigenen Wunsch etwas kürzer.