Für die Bewohner des Blumberger Teilorts Randen bleibt der Randenaufstieg der B 314 ein Ärgernis, seit die neue Strecke mit den Umfahrungen Fützen und Epfenhofen im August 1994 eingeweiht wurde. Die Landschaft bildet einen Trichter, der den Schall nach oben hin verstärkt. Schon ein Auto, das die Sonnenhofkurve mit Tempo 60 durchfährt, hört sich auf den Balkonen darüber laut an.

Unerträglich wird es, wenn ein paar wenige Motorradfahrer die Strecke als Rennstrecke missbrauchen, ihre hochkarätigen Maschinen voll aufdrehen und dann am Stück rauf- und runterjagen. Die Feierabend- oder Sonntagsruhe der Menschen in Randen wird dadurch zerstört.

Ihre Wut und ihr Ärger sind verständlich. Jahrelang hatten sie für ihren Sonntagsfrieden und ihre Sonntagsruhe gekämpft, als dann vor einigen Jahren endlich die Überholspur vor der Sonnenhofkurve am Wochenende gesperrt wurde, wurde es spürbar besser, zumindest für eine gewisse Zeit.

Die ruhigeren Zeiten sind wieder vorbei

Doch die ruhigeren Zeiten sind leider wieder vorbei. An das dortige Tempo 80 für Motorradfahrer halten sich nicht alle. Und Kontrollen alleine helfen nicht, den Lärm zu reduzieren, sagt selbst die Polizei. Letztlich hilft nur eines: die Strecke im Sommer abends und an den Wochenenden für Motorradfahrer sperren. Denn die Randener leiden. Im Sommerhalbjahr tagtäglich. Und der Leidensdruck ist so groß, dass die Gefahr besteht, dass dieses Leiden von Generation zu Generation weitergegeben wird.