von Gernot Suttheimer

Bei der Familie von Patrick und Tanja Gleichauf in Fützen ist die Feuerwehr Zuhause. Der Fützener Abteilungskommandant Patrick Gleichauf ist Abteilungskommandant, seine Frau Tanja betreut die Löschzwerge und ist Schriftführerin. Für das Ehepaar Gleichauf ist die Feuerwehr eine Familienangelegenheit, an der auch schon die junge Tochter interessiert ist. Das Credo des Erfolgs: Mann müsse sein Hobby, sprich das Ehrenamt, leben.

Am Samstag waren die Kameraden Patrick Gleichauf zusammen mit den Kameraden aus Epfenhofen und Grimmelshofen bei der Herbstprobe gefordert. Der Ökonomietrakt des St. Antonius-Hofs in Fützen brannte. Mehr als 40 Mann mit fünf Fahrzeugen waren unter Leitung von Christian Müller im Einsatz. Innerhalb von 18 Minuten retteten sie vier Verletzte. Spannend war der Test, wie viel Wasser der Kommenbach her gibt. Kommandant Stefan Band fand die hochgepumpte Menge als gerade noch ausreichend, doch die Wasserversorgung in Fützen sollte auf jeden Fall verbessert werden. Weiteres Löschwasser wurde einem nahen Unterflurhydranten entnommen. Die Abteilung Grimmelshofen war als Sicherungstruppe eingesetzt, die Kollegen aus Epfenhofen regelten den Verkehr.

