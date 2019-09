Jungen und einheimischen Familien zu ermöglichen, sich ihren Traum vom Eigenheim zu erfüllen: Das gehört zu den wichtigsten Aufgaben, die eine Kommune für ihre Bürger zu erledigen hat. Das Blumberger Rathaus und der Gemeinderat haben auf die sehr große Nachfrage nach Baugrundstücken reagiert und in Hondingen ein Neubaugebiet auf den Weg gebracht. Für die dort möglichen 15 Bauplätze billigte der Gemeinderat jetzt den Entwurf des Bebauungsplans Kirchberg II. Das neue Wohngebiet am südöstlichen Siedlungsrand von Hondingen ist rund 1,6 Hektar groß.

Durchschnittliche Grundstücksgröße beträgt 642 Quadratmeter

Zunächst waren 15 Einfamilienhäuser in dem neuen Wohngebiet vorgesehen und auch die Firstrichtungen verbindlich festgelegt. Um auf neue Bautrends und aktuelle Vorstellungen von Bauherren besser reagieren zu können, hat der Gemeinderat mehrheitlich einige Änderungen im Vergleich zum ursprünglichen Bebauungsplan-Entwurf beschlossen. Die Grundstücksgrößen sind jetzt zwar etwas kleiner (im Durchschnitt 642 Quadratmeter), dafür sind die Baufenster in der neuen Variante flexibler zugeschnitten und ermöglichen mehr Freiheit bei der Anordnung der Gebäude. Auch haben Bauherren jetzt einen größeren Spielraum, wo sie eine Garage hinbauen und wie sie die Zufahrt auf ihr Grundstück gestalten wollen.

Flach- und Tonnendächer haben keine Chance

Auch bei der Dachneigung wurde nachjustiert. Die sollte zunächst 20 bis 45 Grad betragen. Doch da Häuslebauer im Augenblick dazu tendieren, zwei Vollgeschosse zu planen, schreibt der Bebauungsplan nun eine maximale Dachneigung von 15 Grad vor. So bleiben Flach- und Tonnendächer ausgeschlossen. Das geht auf den Wunsch des Hondinger Ortschaftsrats zurück, der so für ein einheitliches Ortsbild sorgen möchte. Festgeschrieben hat der Gemeinderat eine Wandhöhe von maximal 8.50 Meter und eine maximale Firsthöhe von 8 Metern. So werden die erwünschten geneigten Dächer ermöglicht und ein drittes Geschoss als „Nicht-Vollgeschoss“ verhindert.

Quadratmeterpreis dürfte bei 130 bis 140 Euro liegen

Weitere für Bauherren wichtige Bestimmungen: Pro Wohneinheit über 60 Quadratmeter müssen sie zwei Stellplätze nachweisen. Außerdem muss je angefangener 500 Quadratmeter Grundstücksfläche mindestens ein Laubbaum gepflanzt werden. Für Regeln, die die auch in Blumberg und den Stadtteilen immer häufiger vorkommenden Steingärten verhindern, konnten sich die Räte nicht durchringen. Auch das Rathaus hat in seiner Sitzungsvorlage keine Vorschläge gemacht, um die monotonen und umstrittenen Kieswüsten zu verhindern.

Zwar stehen die Erschließungskosten noch nicht fest, doch sicher ist: Die Baulandpreise im neuen Hondinger Wohngebiet werden über dem aktuellen Niveau in den Stadtteilen liegen. Bürgermeister Markus Keller rechnet mit einem Quadratmeterpreis von 130 bis 140 Euro.