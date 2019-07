von Birgit Greif

Das Sportwochenende des VfL Riedböhringen war wieder ein großer Erfolg. Die Teilnehmer hatten ihren Spaß und auch die Zuschauer kamen auf ihre Kosten.

Zwölf Mannschaften nahmen am AH-Nachtturnier teil. Der Vorsitzende Jürgen Meister freute sich darüber, waren es doch zwei Teams mehr als vergangenes Jahr. Im Spiel um den ersten Platz bewiesen die Herren über 35 Jahre viel Ehrgeiz. Und so endete das AH-Turnier mit einem hitzigen Endspiel, in dem sich der SSC Donaueschingen mit 3:1 gegen den VfL Riedböhringen durchsetzte.

Mit viel Einsatz spielte der Nachwuchs beim F- und G- Jugendturnier am Sonntag. | Bild: Birgit GRief

Der Samstagmittag gehörte den Nachwuchskickern. Beim D-Jugendturnier traten sechs Mannschaften an. Den ersten Platz holten sich die Gäste aus Waldkirch. Bemerkenswerte Leistungen zeigte die E-Jugend der SG Riedböhringen. Von neun Mannschaften schafften sie es auf das Siegertreppchen und ließ damit die Nachwuchskicker des TuS Blumberg hinter sich. Am Samstagabend traten 15 Teams zum Elfmeter-Cup an. Die Dortmunder Jungs (und ein Schalker) gewannen.