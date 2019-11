Die Duldung für den 21-jährigen Asylbewerber Buba Jaiteh in Blumberg-Hondingen geht noch bis 10. Dezember, spätestens dann soll er nach Italien abgeschoben werden.

Doch die Menschen auf der Südbaar lassen nicht locker, und sie lassen sich nicht klein kriegen.

Asylrecht Heftiger Streit um umstrittene Abschiebefälle in der Region: Worum es geht und warum die Regierungsparteien sich gegenseitig attackieren Das könnte Sie auch interessieren

Die Bemühungen um den Verbleib von Buba Jaiteh in Blumberg-Hondingen gehen weiter. Auch der SV Unadingen unterstützt die Bemühungen des SV Hondingen und erklärt sich solidarisch. Beim letzten Vorrundenspiel in der Kreisliga A am Sonntag zwischen dem SV Unadingen und der SG Riedöschingen-Hondingen zeigten zunächst die zweiten Mannschaften Flagge.