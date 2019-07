Den Flächenbrand in Epfenhofen konnte die Blumberger Feuerwehr am Mittwoch nur unter Kontrolle bringen, weil die Rahmenbedingungen stimmten. Das beginnt mit der guten Ausbildung, die den Verantwortlichen bei der Feuerwehr am Herzen liegt. Wer sein Handwerk kennt und sich regelmäßig fortbildet, kann im Ernstfall die richtigen Entscheidungen treffen.

Ein zweiter Punkt ist die gute Ausrüstung der Wehr, für die der Gemeinderat sorgt, auch, weil die Feuerwehr eine mittelfristige Planung hat und diese ständig fortschreibt. So konnte Kommandant Stefan Band als Einsatzleiter schnell und zielsicher alle anderen wasserführenden Fahrzeuge nachalarmieren lassen und hatte aus sechs Tanks 6600 Liter Löschwasser als Grundstock, um die Herkulesaufgabe anzugehen.

Sechs wasserführende Fahrzeuge

Neben dem brennenden Stoppelfeld befand sich Unterholz, das zum Teil schon in Brand geriet, und wenige Meter weiter begann der Wald. „Ohne die gute Ausrüstung und die gute Ausbildung hätten wir das nicht hingekriegt.“ Dieser Satz des stellvertretenden Kommandanten Peter Frey sagt alles.