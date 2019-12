Die Duldung für den Asylbewerber Buba Jaiteh in Blumberg-Hondingen wird um einen weiteren Monat verlängert. Das teilte das Regierungspräsidium Karlsruhe auf Anfrage mit. Es sei beabsichtigt, die Duldung auf Grund des anhängigen Petitionsverfahrens beim Bundestag um einen Monat zu verlängern, erklärte Pressesprecherin Irene Feilhauer und fügte hinzu: Sie hätten die untere Ausländerbehörde beim Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis angewiesen, die Duldung zu verlängern.

Der 21-jährige Gambier ist seit 2017 in Deutschland, seit März 2019 wohnt er in Blumberg-Hondingen und arbeitet mit einem unbefristeten Vertrag in der Metallbranche bei Wieländer + Schill in Tuningen. Privat engagiert er sich beim SV Hondingen als Jugendtrainer und kickt bei der SG Riedöschingen-Hondingen.