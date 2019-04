von Reiner Baltzer

Die Mitglieder des Fördervereins Pflegeheim blickten an ihrer Jahresversammlung auf ein ruhiges Geschäftsjahr zurück. Der seit einem Jahr im Amt befindliche Vorsitzende Stefan Sosinski hielt vor neun Mitgliedern einen Rückblick auf das Geschehen der vergangenen Monate. Mit einem Blick auf das kommende Geschäftsjahr versicherte der Vorsitzende dem anwesenden Hausleiter des Pflegeheim "Haus Eichberg", Uwe Zühlke, die Unterstützung durch den Förderverein auf verschiedenen Ebenen zu. Dazu gehören Veranstaltungen, die Anschaffung von Spielgeräten und eventuell auch die Beteiligung an den Kosten bei einer Überdachung der Gartenterrasse. Kassierer Norbert Holzmann habe sein Amt gewissenhaft und ordentlich geführt, bestätigten ihm die Kassenprüfer. Er konnte ein paar Euro auf der Habenseite verbuchen. Insgesamt gesehen, hat der Förderverein für Rücklagen gesorgt. Schriftführer Ekkehard Faller berichtet über zwei Vorstandssitzungen, die notwendig wurden. Der Verein hat derzeit 69 Mitglieder. Die Mitglieder sehen zuversichtlich in die Zukunft. Derzeit bilden Stefan Sosinski, Schriftführer Ekkehard Faller, Kassierer Norbert Holzmann den geschäftsführenden Vorstand. Dazu kommen noch Kassenprüfer Ursula Zeller und Karl Gehrke, sowie die Beisitzer, Ingrid Scheyer und Hermann Schwarz. Hausleiter des Pflegeheims "Haus Eichberg", Uwe Zühlke, dankt dem Förderverein unter anderen für die Möglichkeit einer Musiktherapie für Pflegebedürftige. In der Zukunft werde es im Heim nur noch Einbettzimmer geben. Innerhalb des Pflegeheims werde es wohl zu einigen kleinen baulichen Veränderungen kommen, machte er deutlich. Die 48 Betten und somit Heimplätze seien derzeit ausgebucht. Der Bedarf an Heimplätzen sei nach wie vor groß, die personelle Situation liege gerade noch so im grünen Bereich, sagte Zühlke.